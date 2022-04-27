В Ленобласти начали вручать свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР начали вручать свидетельства о предоставлении временного убежища в России. В Тихвинском районе беженцев размещают в поселке Царицыно Озеро. Там документы получили уже 93 человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всего заявления о предоставлении временного убежища на территории РФ в Царицыном Озере подали 220 человек. Документы оформляют сотрудники Управления по вопросам миграции. В пункте временного размещения проживают почти 500 человек. 6 из них оказались гражданами России. Решается вопрос об обеспечении их документами. У 10 человек документов не было, сейчас устанавливается их личность.
Поезд с 600 беженцами из Мариуполя прибыл в Ленобласть 10 апреля.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
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