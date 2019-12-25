Ленобласть готовится встретить беженцев из Мариуполя

От 550 до 650 человек, четверть из них – дети.

Ленобласть 9 апреля готовится встретить беженцев из Мариуполя. От 550 до 650 человек, четверть из них – дети. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Людей планируют разместить в Тихвинском районе в пансионате "Царицыно озеро". Их обеспечат питанием, предметами гигиены, также по необходимости будет оказана психологическая и медицинская помощь.

Детям будет предоставлен транспорт до школ и обратно. Также Александр Дрозденко дал поручение службе занятости предложить желающим возможность временного трудоустройства.

В конце марта более 500 беженцев с Донбасса обратились за единовременной выплатой в Петербурге.

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