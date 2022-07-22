Массовая гибель рыбы в реке Охта продолжается

В реке Охта в Санкт-Петербурге продолжается массовая гибель рыбы, вызванная, по мнению экологов, систематическим сбросом неочищенных сточных вод. Как сообщают очевидцы, на поверхности воды видны характерные разводы, а от реки исходит сильный запах, что свидетельствует о серьезном загрязнении, пишет 78.ru.

В пресс-службе "Водоканала" подтвердили проблему и сообщили о принимаемых мерах: По словам специалистов, на месте работает резервное насосное оборудование. Оно перекачивает стоки на очистку. Также завершается монтаж обводной линии коллектора. Она будет работать до окончания строительства дублирующей линии. Работы ведутся круглосуточно.

Из коллектора уже несколько лет неочищенные воды попадают в реку. По берегам Охты много предприятий, которые имеют право пользоваться водным объектом, но очень часто в выходные и праздничные дни превышают установленные лимиты на сброс веществ. Сергей Виноградов, руководитель экологической организации "Зелёный Фронт"

По словам эколога, попадание токсичных веществ приводит к массовой гибели в первую очередь мальков рыбы, наиболее чувствительных к загрязнению. Ситуация требует комплексного решения и усиления контроля за промышленными предприятиями, расположенными в бассейне реки Охта.

Фото: пресс-службы Росприроднадзора по СЗФО