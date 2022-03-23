Женщина, заблудившаяся около ж/д станции Новый Быт, благополучно выбралась из леса

В Кировском районе Ленинградской области потерялась женщина. Местные спасатели доставили ее родственникам.

Вечером в понедельник, 14 августа, в Новой Ладоге произошло спасение женщины, которая заблудилась в лесном массиве около железнодорожной станции Новый Быт в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

Спасатели поисково-спасательного отряда были оперативно развернуты после получения информации о произошедшем происшествии.

К счастью, к моменту прибытия спасателей женщина уже самостоятельно смогла выбраться из леса.

Сопровождение женщины до ее родственников также было организовано спасателями, чтобы убедиться в ее благополучии.

Ранее сообщалось, что пропавший в Ленобласти рыбак найден мертвым после четырехдневных поисков.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти