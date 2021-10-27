В Ленобласти задержали "садоводов", которые под видом лука выращивали коноплю

Из помещения изъяты 406 кустов марихуаны, более 2 кг 366 г наркотических средств в высушенном виде.

В Ленобласти задержаны 46-летний житель Всеволожска и его 39-летний знакомый, которые организовали масштабное культивирование конопли. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По версии правоохранителей, злоумышленники вблизи аэродрома в поселке Щеглово Всеволожского района арендовали двухэтажное нежилое помещением. На втором этаже они построили теплицу, где выращивали кусты конопли.

Свою незаконную деятельность мужчины пытались тщательно замаскировать: первый этаж здания они использовали для посадки репчатого лука. На второй этаж можно было попасть только через технологическое отверстие в потолке.

Из помещения изъяты 406 кустов марихуаны, более 2 кг 366 г наркотических средств в высушенном виде, а также весы и пакеты для расфасовки. Злоумышленники ранее неоднократно судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и кражи. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее в Петербурге с наркотиками задержали представителя Кадырова по СЗФО Хизриева.

Фото и видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО