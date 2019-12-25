В Петербурге завершили расследование дела о контрабанде металла более чем на 17 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во вторник, 22 февраля, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили Piter.tv, что следственный отдел петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте завершил расследование уголовно дела в отношении 46-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух эпизодах контрабанды металла на сумму более 17 млн рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили, что подозреваемый, будучи директором компании, которая специализировалась на закупке металлопродукции и её последующей реализации за рубеж, заключил контракт с иностранной организацией на поставку лома чёрных металлов. Предполагается, что обвиняемый покупал в России металлолом без соответствующих документов, после чего, используя подложные приёмо-сдаточные акты и чеки, предоставлял их в таможню для оформления товара на экспорт.

Дело рассмотрит суд.

Фото: Piter.tv