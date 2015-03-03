В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве с продажей БАД под видом лекарств

Ирина Волк сообщила о предъявлении обвинения 11 мошенникам.

В Москве российскими правоохранительными органами задержаны подозреваемые в мошенничестве с продажей БАД под видом лекарственных препаратов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что телемедицина, которая предполагает постановку диагноза и назначение лечения без личного контакта врача и пациента, становится все более популярной, но из-за этого мошенники придумали новую схему, как можно незаконно заработать на стремлении людей быть здоровыми.

В ходе общения по телефону они ставили пожилым россиянам диагнозы и убеждали в необходимости приобретения дорогостоящих лекарств. На самом же деле потерпевшие получали биологически активные добавки. пресс-служба МВД РФ

По предварительной оценке полиции, доход от реализации криминальной схемы превышал 100 миллионов рублей ежегодно. В отношении задержанных ведутся 25 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время 11 человек проходят по статье за мошенничество.Оперативниуи устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности.

В Красноярском крае полицейским пришлось применить оружие для остановки иномарки без номерных знаков.

Фото и видео: МВД Медиа