В Ленобласти жители четырёх сёл остались без света из-за бобров

Они сгрызли несколько деревьев и повалили их на линию электропередачи.

Бобры сточили несколько деревьев в Тихвинском районе Ленинградской области. При падении стволов повредилась линия электропередачи, оставив без света жителей четырёх населённых пунктов.

Как пишет Telegram-канал "Baza", чтобы добраться до поврежденной линии электропередач, специалистам пришлось использовать экскаватор. Кроме того, бобры также выстроили плотину, которая мешала проезду.

В итоге, подачу электричества все же удалось восстановить. Бобры не пострадали.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Приозерском водитель погиб в лобовом ДТП.

Видео: Telegram-канал "Baza"