Петербург направит около 60% бюджета на социальную сферу в 2027 году

Доходы бюджета Петербурга впервые превысят 1,5 трлн рублей в 2027 году.

Расходы бюджета Петербурга в 2027 году планируют увеличить на 45 млрд рублей — до 1 трлн 625,47 млрд рублей. При этом дефицит должен сократиться более чем на 5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 13 октября, передает ТАСС.

Доходы городской казны в следующем году, согласно плану, вырастут на 50 млрд рублей и впервые превысят 1,5 трлн рублей. Прогнозируемый объем поступлений составит 1 трлн 522,12 млрд рублей.

По прогнозу экономистов, в течение трехлетнего периода доходная часть бюджета будет увеличиваться ежегодно, а дефицит — постепенно снижаться.

Беглов также отметил, что город сокращает зависимость от заимствований. По его словам, почти 97 % бюджета составляют собственные доходы Петербурга.

Около 60 % расходов в 2027 году планируют направить на социальную сферу. На образование предусмотрено 350,1 млрд рублей, на здравоохранение — 237,6 млрд рублей, на социальную поддержку граждан — 193,9 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV