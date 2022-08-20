Беглов поручил усилить безопасность Петербурга перед выборами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить антитеррористические меры в преддверии выборов депутатов разных уровней. Об этом стало известно по итогам заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.
Глава города отметил, что ситуация в Петербурге остается стабильной, однако последние события показали необходимость дополнительных мер безопасности. По его словам, особое внимание следует уделить объектам, которые будут задействованы в избирательном процессе.
Также на заседании обсудили защиту стратегически важных объектов от возможных атак беспилотников. Беглов поручил привести системы антитеррористической защиты в соответствие с актуальными требованиями и учитывать новые риски.
Отдельной темой стала профилактика экстремизма среди молодежи. Губернатор предложил активнее привлекать общественные организации к этой работе. Кроме того, участники встречи обсудили защиту пожилых людей, которые могут стать объектами различных схем воздействия и манипуляций.
Дополнительное внимание решили уделить школам и детским садам перед началом нового учебного года. Сотрудников образовательных учреждений проверят на готовность действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что ИИ-эксперт положительно оценил запрет использования технологий в предвыборной агитаци.
Фото: Magnific
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