Беглов поручил усилить безопасность Петербурга перед выборами

В городе планируют усилить защиту объектов, связанных с выборами, а также меры по предотвращению экстремизма и новых угроз.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить антитеррористические меры в преддверии выборов депутатов разных уровней. Об этом стало известно по итогам заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Глава города отметил, что ситуация в Петербурге остается стабильной, однако последние события показали необходимость дополнительных мер безопасности. По его словам, особое внимание следует уделить объектам, которые будут задействованы в избирательном процессе.

Также на заседании обсудили защиту стратегически важных объектов от возможных атак беспилотников. Беглов поручил привести системы антитеррористической защиты в соответствие с актуальными требованиями и учитывать новые риски.

Отдельной темой стала профилактика экстремизма среди молодежи. Губернатор предложил активнее привлекать общественные организации к этой работе. Кроме того, участники встречи обсудили защиту пожилых людей, которые могут стать объектами различных схем воздействия и манипуляций.

Дополнительное внимание решили уделить школам и детским садам перед началом нового учебного года. Сотрудников образовательных учреждений проверят на готовность действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что ИИ-эксперт положительно оценил запрет использования технологий в предвыборной агитаци.

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