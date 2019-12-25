Суд Петербурга наказал мужчину за высказывания в адрес приехавшей из Якутии девушки

Слова в сквере привели мужчину в суд.

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил мужчине административный штраф в размере 10 тыс. руб. за унижение достоинства девушки, приехавшей из Якутии. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Поводом для разбирательства стал видеоролик, который девушка разместила в мессенджере. На записи мужчина в сквере у дома 8 на улице Восстания обращается к ней с высказываниями, которые суд расценил как унижающие достоинство по признаку расы и происхождения.

Мужчина вину не признал. Он заявил, что видеозапись могла быть смонтирована, а отдельные фразы вырваны из контекста. При этом факт произнесения приведенных в материалах дела слов он не отрицал. По его словам, он не намеревался оскорблять девушку по расовому признаку, а конфликт между ними продолжается уже продолжительное время.

Суд признал мужчину виновным по статье об возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии. Ему назначили штраф 10 тыс. руб.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам.

Фото: Piter.TV