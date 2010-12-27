Актер Тарас Денисенко умер: причиной смерти стала тяжелая болезнь

СМИ сообщили о гибели украинского актера Тараса Денисенко. Известны причины смерти 52-летнего мужчины.

Советский и украинский актер Тарас Денисенко ушел из жизни. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минкульт Украины. Известно, что причиной трагедии стала некая тяжелая болезнь актера. Во всяком случае, в Сети появилось сразу несколько сообщений о том, что перед смертью артист тяжело болел.

Актер Тарас Денисенко - кто это?

Тарас Денисенко начал сниматься в кино еще в 80-е годы, а после распада СССР чаще появлялся в украинских фильмах. Однако актер сыграл не менее 10 ролей в лентах российского производства. Зрителям постсоветского пространства Тарас Денисенко известен по работам в фильмах "Как молоды мы были", "Обвиняется свадьба", "В Крыму не всегда лето", "Как мужчины о женщинах говорили", "Кислородный голод", "Тарас Шевченко", "Будем жить", "Поэт и княжна". В нулевые актер работал как в крупных лентах, так и в сериалах - например, в фильме "Вчера закончилась война" и сериале "Возвращение Мухтара". Позже Денисенко стал чаще работать в качестве сценариста и даже снял свой фильм "Мой мальчик". Последним фильмом с участием артиста значится лента "Линия света", снятая в Украине в 2017 году.

Отметим, что Тарас Денисенко — сын актрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко. Мужчина родился в 1965 году в Киеве и прожил 52 года.

Актер Тарас Денисенко, причины смерти

Информация обновляется. По последним данным, причиной смерти актера стала тяжелая болезнь. Такая информация появилась на странице артиста в "Википедии". Однако конкретный диагноз и обстоятельства последних дней жизни Тараса Денисенко пока что не сообщаются.

Фото: кадр из фильма "Тарас Шевченко"