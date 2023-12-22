Ушел из жизни Леопольд Гершкович

Церемония прощания с заслуженным артистом России состоится в Театре имени Н. И. Сац.

Скончался заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Информацию о его смерти сообщили в Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац.

С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича. Пресс-служба Детского музыкального театра имени Наталии Сац

Церемония прощания с заслуженным артистом России состоится в Театре имени Н. И. Сац в среду, 21 февраля. Начало в 10:00.

Известно, что Леопольд Гершкович родился 17 марта 1935 года. Еще студентом Московской консерватории имени Чайковского он начал карьеру дирижера. Получив образование, он стал главным дирижером Московской гастрольной оперы Росконцерта.

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Фото: ВКонтакте / Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац