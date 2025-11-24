В Росприроднадзоре рассказали об улучшении состояния воды в Охте

После получения необходимой документации от "Водоканала" планируется рассчитать ущерб, нанесенный природному объекту в результате аварийного сброса.

24 ноября специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора зафиксировали улучшение качества воды в реке Охта, сравнив результаты текущих анализов с показателями предыдущих лабораторных исследований, проведенных 22 октября, когда произошла авария с несанкционированным сбросом канализации в реку. Анализ проб, взятых 6 ноября в рамках запланированной проверки предприятий водоснабжения Санкт-Петербурга после завершения сброса отходов в водоем, показал превышение норм содержания аммония, нефтепродуктов, взвешенных частиц и поверхностно-активных веществ (АСПАВ).

Проведенные анализы подтвердили снижение концентрации вредных примесей по сравнению с результатами измерений, сделанными непосредственно после аварии. Такая ситуация объясняется приостановкой аварийного сброса и проведением мероприятий по ликвидации негативных последствий.

Экспресс-анализ образцов речной воды и водоема реки Охта показывает, что содержание растворенного кислорода соответствует установленным нормам. В связи с поступающими жалобами был повторно произведен забор проб воды в аналогичных местах Муринского ручья и реки Охта, вблизи мест их соединения. Определено, что аварийный сброс неочищенных сточных вод происходил через ливневый спуск ЛС-247 и аварийный выпуск АВ-165.

После получения необходимой документации от "Водоканала" планируется рассчитать ущерб, нанесенный природному объекту в результате аварийного сброса. Итогом проверки станет привлечение виновных лиц к административному наказанию.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО