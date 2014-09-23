Спектакль "Уловки Дороти Дот"

"От женских чар можно спастись только в гробу" — это определение как нельзя лучше описывает темперамент и воинственную стратегию богатой вдовушки Дороти Дот, которая решила выйти замуж за юнца Джеральда. Жених, конечно же, против, но невесту это не волнует.
Джеральд — настоящий джентльмен, и поэтому не может сам отменить свою помолвку с юной Нелли. Хотя любви к этой девушке давно нет... И тогда Дороти решается на исполнение хитроумного плана, позволяющего Джеральду разорвать отношения к Нелли, сохранив честь и достоинство. Для Нелли тоже быстро находится жених!
Фото: Pxhere
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