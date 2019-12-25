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Бдительный петербуржец указал прокуратуре на незаконно построенную стену на дне Малой Невки
Сегодня, 14:59
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Бдительный петербуржец указал прокуратуре на незаконно построенную стену на дне Малой Невки

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К устранению проблемы привлекли городской Комитет по природопользованию.

Житель Петроградского района Северной столицы потребовал у сотрудников прокуратуры провести проверку, обнаружив незаконно установленную деревянную стенку дне реки Малой Невки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

О неправомерности сооружения напротив дома №11 по улице Академика Павлова стало известно после совместных мероприятий прокуратуры и сотрудников Комитета по природопользованию Петербурга. Участок, на котором находится стенка, принадлежит частной организации. Ее протяженность составляет не менее 70 м

В результате генеральному директору организации, которая занимает участок, вынесено представление. 

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные похитили полтора млн рублей из подвала Русского музея.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: малая невка, незаконное укрепление, прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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