Бдительный петербуржец указал прокуратуре на незаконно построенную стену на дне Малой Невки

К устранению проблемы привлекли городской Комитет по природопользованию.

Житель Петроградского района Северной столицы потребовал у сотрудников прокуратуры провести проверку, обнаружив незаконно установленную деревянную стенку дне реки Малой Невки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



О неправомерности сооружения напротив дома №11 по улице Академика Павлова стало известно после совместных мероприятий прокуратуры и сотрудников Комитета по природопользованию Петербурга. Участок, на котором находится стенка, принадлежит частной организации. Ее протяженность составляет не менее 70 м

В результате генеральному директору организации, которая занимает участок, вынесено представление.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные похитили полтора млн рублей из подвала Русского музея.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга