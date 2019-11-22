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Во Всеволожском районе обнаружили разыскиваемый с июля автомобиль

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Сообщение об этом поступило 21 ноября.

В СНТ в поселке Васкелово обнаружили автомобиль, который числился в розыске с 16 июля 2019 года. Его обнаружил сторож во время обхода территории, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти. 

Мужчина рассказал правоохранительным органам, что во время работы он заметил в СНТ "Мичуринец" постороннего человека. Неизвестный убежал, но рядом с участком осталась стоять машина. Как оказалось, "Опель" разыскивали с лета. 

Два человека, находившихся в машине, попали на камеры видеонаблюдения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вычисляют инспекторов ДПС, бравших с водителей взятки

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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