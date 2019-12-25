Смертельное ДТП на Сергиевском путепроводе стало уголовным делом

В аварии погибли 10-летняя девочка, ехавшая на заднем сидении машины Kia, и 27-летний пассажир "ВАЗ".

По факту смертельной аварии на Сергиевском путепроводе возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 1 октября между Волхонским и Петергофским шоссе 23-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу движения из-за оледенения дороги. В результате "легковушка" врезалась в Kia Picanto 55-летнего мужчины.

В ДТП погибли 10-летняя девочка, ехавшая на заднем сидении машины Kia, и 27-летний пассажир "ВАЗ".

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее на Piter.TV: сотрудница "Организатора перевозок" погибла в ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти