Сотрудница "Организатора перевозок" погибла в ДТП

В аварии 30 сентября погибла начальница отдела оперативного информирования Управления информирования пассажиров СПб ГКУ "Организатор перевозок" Дарья Назарова. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Отмечается, что 6 октября Дарье исполнилось бы 33 года. У нее остались шестилетний сын, муж и отец-пенсионер.
Сотрудница "Организатора перевозок" окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работала в различных средствах массовой информации и пресс-центре ПАО "Россети Ленэнерго". А в транспортный блок она пришла осенью прошлого года.
Она была жизнерадостным, умным, сильным и отзывчивым человеком и незаменимым сотрудником, всем сердцем любившим свою работу и отдававшим ей всю себя. Ее уход из жизни – огромная потеря для Учреждения и Комитета. Коллектив транспортного блока потрясен случившимся, скорбит об утрате и приносит глубокие соболезнования родным и близким Дарьи.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Ранее на Piter.TV: под Петербургом в аварии с участием мопеда, грузовика и "легковушки" пострадал ребенок.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все