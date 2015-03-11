Полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве голубя

В Петербурге расследуют уголовное дело о жестоком обращении с животным после появления в сети видео с убийством голубя. Двое подозреваемых уже задержаны.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространения в интернете видеозаписи, на которой двое молодых людей расправляются с голубем на Лиговском проспекте.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 25 июля. В тот же вечер полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в квартире на улице Достоевского. Спустя несколько часов у одного из домов на Лиговском проспекте был задержан его 23-летний знакомый.

Оба фигуранта помещены в изолятор временного содержания. Расследование ведется по ч. 2 ст. 245 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа и исправительных работ до 5 лет лишения свободы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что после публикации ролика один из участников сначала принес извинения за произошедшее, однако позже изменил свою позицию. Также она заявила, что в социальных сетях блогера размещались материалы с пропагандой наркотиков, а его знакомая ранее привлекалась к ответственности за сожжение паспорта РФ.

По информации полиции, оба задержанных являются уроженцами Курганской области.

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Фото: pxhere.com