На Верхне-Свирской ГЭС в Ленобласти прошли противопаводковые учения

По сценарию учений, в машинном зале объекта произошло возгорание.

В Ленинградской области 12 апреля состоялись учения по ликвидации аварии в ходе пропуска паводковых вод. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе публичного акционерного общества "Топливно-генерирующая компания №1".

В мероприятии на Верхне-Свирской гидроэлектростанции приняли участие специалисты "ТГК-1", сотрудники МЧС, ГИБДД и центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По сценарию учений, в машинном зале объекта произошло возгорание. Пострадал один человек. На станцию вызвали пожарных и скорую помощь. ГИБДД ограничило проезд транспорта через плотину на время работ.

В ходе учений мы отработали взаимодействие между службами станции и сторонними организациями – МЧС, скорой помощью, ГИБДД. В реальной чрезвычайной ситуации от оперативности и слаженных действий персонала зависит не только функционирование энергообъекта, но и жизнь наших коллег, Дмитрий Видякин, директор Каскада Ладожских ГЭС.

После ликвидации пожара энергетики осмотрели оборудование ГЭС. Робот-водолаз оценил состояние его подводных частей.

Напомним, что ПАО "ТГК-1" - ведущий поставщик электрической и тепловой энергии Санкт-Петербург, Республику Карелия, Ленинградскую и Мурманскую области. Верхне-Свирская ГЭС находится на реке Свирь в городе Подпорожье Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ПАО "ТГК-1"