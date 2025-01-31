В Петербурге ушла из жизни тренер по фехтованию Фаина Саевич

Ученики назвали Саевич подарком свыше и человеком, меняющим судьбы.

В Петербурге скончалась заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич. До последнего дня она работала с детьми. За более чем 50 лет карьеры она подготовила свыше 50 мастеров спорта, победителей и призёров первенств России, членов сборной и участников международных турниров, сообщила Федерация фехтования Петербурга.

Воспитанники называют её человеком, определившим их судьбу. Племянник Александр Тарасов, которого тётя привела в спорт, сказал, что она была тренером с большой буквы и умела совмещать строгость с поддержкой.

Олимпийская чемпионка Ольга Слуцкер вспоминает, что Саевич не просто учила фехтовать — она меняла судьбы. В её группе только у родителей Слуцкер было высшее образование, остальные ребята стали первыми в своих семьях, кто окончил вуз. По её словам, такие тренеры — это подарок свыше, пишет "Петербургсий дневник".

Фаина Саевич окончила Институт имени Лесгафта, была заслуженным работником физкультуры и награждена знаком "Отличник физической культуры".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)