В Петербурге хотят ускорить строительство предприятий по переработке вторсырья

В Петербурге обсудили новые правила размещения предприятий по утилизации отходов.

Законодательное собрание Петербурга 14 октября одобрило в первом чтении законопроект об упрощении предоставления земельных участков под строительство объектов утилизации отходов производства и потребления. За документ проголосовали 50 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Поправки предусматривают изменения в городской закон о предоставлении недвижимости для строительства и реконструкции. Основанием для выделения участка станет размещение на нем объекта утилизации отходов, если информация о планируемом строительстве включена в территориальную схему обращения с отходами Петербурга.

Как следует из пояснительной записки, инициатива направлена на упрощение земельных процедур и повышение привлекательности инвестиционных проектов. Власти рассчитывают, что это позволит развивать предприятия, перерабатывающие отходы и возвращающие полученные материалы в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. Дополнительных расходов городского бюджета не потребуется.

Во время обсуждения депутаты затронули вопросы ответственности инвесторов, нестабильности рынка вторсырья и выбора площадок для новых предприятий. Алексей Макаров спросил, какие меры предусмотрены для контроля за реализацией таких проектов. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко пояснил, что деятельность предприятий регулируется установленными требованиями и контролируется в том числе федеральными органами. По его словам, сложности связаны не столько с отсутствием законодательных норм, сколько с их применением на практике.

Андрей Алискеров обратил внимание на нестабильность рынка вторсырья и предложил рассмотреть аналогичные меры поддержки для пунктов его приема. Сухенко согласился, что вопрос заслуживает внимания, но отметил, что он выходит за рамки рассматриваемого законопроекта.

Константин Чебыкин поднял вопрос выбора площадок для строительства перерабатывающих объектов и обеспокоенности жителей из-за их размещения рядом с населенными пунктами. Представитель губернатора пояснил, что включение объекта в территориальную схему предполагает соблюдение определенных условий.

Михаил Барышников напомнил о ситуации с Петергофом, исключения которого из перечня потенциальных площадок ранее добивались депутаты. Он также предложил рассмотреть возможность размещения предприятий в Ленинградской области. Сухенко отметил, что строительство подобных объектов вызывает опасения и у жителей региона, в том числе у владельцев дачных участков. По его словам, задача заключается не в отказе от перерабатывающих предприятий, а в обеспечении безопасности их работы.

Ольга Вячеславовна поинтересовалась, как выбирают технологии переработки, чтобы предприятия не ограничивались сортировкой и размещением отходов. Сухенко ответил, что при определении профиля объектов учитывают виды материалов, включая пластик и текстиль. По его словам, эти вопросы прорабатываются, а контроль в данной сфере также осуществляет комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

Фото: pxhere