За неделю на уборку петербургских улиц расходовали 9 тыс. кубометров воды в сутки

Средний расход воды на уборку петербургских улиц в минувшую неделю достиг девяти тысяч кубических метров ежедневно, сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

Всего за семь дней коммунальщиками использовано около 4,5 тысячи литров специальных моющих средств, собрано более 1100 тонн уличного мусора и сметённого песка, а также почти 1200 кубометров отходов. Полив зелёных насаждений занял значительную долю ресурсов: орошены более 200 тысяч квадратных метров клумб, политы более 333 тысяч кустарников и около 50 тысяч деревьев, кроме того, очищены от сорняков декоративные посадки на площади около ста тысяч квадратных метров.

Руководство комитета планирует существенно повысить удобство горожан, увеличив количество установленных мусорных контейнеров. Как подчёркивается в релизе, в частности, недавно появились дополнительные урны на Адмиралтейской набережной, а в ближайшие месяцы планируется установка еще около 730 новых урн.

Ежедневная уборка городских магистралей выполняется силами более 500 единиц специализированной техники и командой из 901 сотрудника. Специалисты дежурной службы принимают обращения и жалобы относительно чистоты улиц круглосуточно по номеру телефона 576-14-83.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга