Пенсионерка лишилась помещения на Петроградской стороне за 16 млн рублей

Она не знает, как это произошло.

Пенсионерка из Петербурга обнаружила, что лишилась нежилого помещения на Лодейнопольской улице. По неизвестным причинам 140 кв. площади оказались переписаны на третьих лиц. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

66-летняя женщина обратилась в полицию 3-го апреля. "Потерю" помещения в Петроградском районе она обнаружила 1 апреля. В него было не попасть: кто-то поменял замки.

По предварительным данным, злоумышленники завладели личными данными пенсионерки, оформили договор купли-продажи без ее ведома. Кадастровая стоимость помещения составляет 16 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полиция завершила расследование дела ОПГ, которая обвиняется в краже с банковских счетов 510 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv