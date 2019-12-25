На Ладожском вокзале у пассажира нашли четыре боевых патрона в сумке

Мужчина вёз боеприпасы как сувенир, но попал под уголовное дело.

На Ладожском вокзале Санкт‑Петербурга сотрудники транспортной безопасности выявили у одного из пассажиров предметы, схожие с боеприпасами. Инцидент произошёл в зоне досмотра, после чего на место прибыли полицейские из линейного управления МВД на транспорте.

В ходе личного досмотра с применением эндоскопа стражи порядка обнаружили в тканевом мешке, спрятанном под подкладкой дорожной сумки, четыре патрона. Их владельцем оказался 57‑летний житель города, который пояснил, что приехал на вокзал встретить супругу.

Проведённая экспертиза установила, что изъятые предметы являются боевыми патронами иностранного производства и сохранили пригодность для производства выстрелов. Данные боеприпасы предназначены для гражданского нарезного охотничьего оружия длинноствольного типа.

Сам задержанный утверждает, что хранил патроны в качестве сувенира и не планировал их использовать. Тем не менее в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. На период следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Информацию о задержании официально подтвердили в пресс‑службе Санкт‑Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

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Фото: Piter.TV