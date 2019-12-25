Турецкие туристы стремятся приехать в Петербург ради Царского Села и Петергофа

Петербург становится всё более привлекательным для туристов из Турции, хотя, по мнению экспертов, этот туристический поток имеет значительный потенциал для дальнейшего роста. Согласно данным, опубликованным в издании "Деловой Петербург", в первом квартале 2026 года количество туристов, прибывших из Турции в аэропорт Пулково, увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2025 год этот показатель вырос на 65%.

На форуме, организованном аэропортом Пулково для 30 крупнейших турецких туроператоров, обсуждались стратегии увеличения числа туристов. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции управляющей компании аэропорта, отметила, что из Петербурга в Стамбул ежедневно выполняется четыре рейса Turkish Airlines, а также есть рейсы в Анталью и другие города.

Турецкие туристы в первую очередь интересуются такими достопримечательностями, как Петергоф, Царское Село и Эрмитаж. Однако особое внимание привлекает культура Петербурга, особенно через призму творчества Достоевского. По словам Аполлинарии Аврутиной из Комитета по внешним связям Петербурга, книги писателя издаются в Турции большими тиражами, и многие туристы, включая высокопоставленных лиц, приезжают специально, чтобы пройти по маршрутам героев "Преступления и наказания".

Для дальнейшего увеличения туристического потока участники форума выделили два основных направления: организация ознакомительных туров для турецких туристических агентств и введение безвизового режима. На данный момент граждане Турции могут въезжать в Россию по электронной визе, что уже упрощает процесс, однако полная отмена виз может значительно увеличить количество туристов.

