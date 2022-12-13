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В Петербурге в строительном вагончике нашли труп монолитчика с кровоподтеками
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в строительном вагончике нашли труп монолитчика с кровоподтеками

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В ходе осмотра у трупа обнаружены ссадина и кровоподтек в лобно-височной области головы.

В Выборгском районе Петербурга в строительном вагончике был обнаружен труп мужчины, стало известно Piter.tv.

Утром 1 марта на 1-м Муринском проспекте на полу в строительном вагончике компании, занимающейся реконструкцией здания фабрики имени Крупской под жилой дом, обнаружен труп 44-летнего монолитчика.

В ходе осмотра у трупа обнаружены ссадина и кровоподтек в лобно-височной области головы. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее у помойки на Камышинской нашли труп мужчины в крови.

Фото: Piter.tv

Теги: 1 муринский проспект, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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