Спектакль "Третий лишний"

Постановку покажут 27 августа в ДК им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Комедия в двух действиях по пьесе Олега Ильина "Брачная ночь втроём". Сразу после свадьбы в уютном гнездышке Алены и Алексея появляется третий! Никто не знает, кем является этот житель: то ли домовой, то ли мошенник, то ли беглый олигарх, то ли просто старик, брошенный всеми.

В брачную ночь у героев не будет возможности насладиться друг другом. Им предстоит решать загадки, принимать неожиданные решения, верить или не верить. Им придется ответить на главный вопрос: кто же здесь лишний?

Фото: Современный Театр Антрепризы