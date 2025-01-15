Эксперты оценили затраты на кинопроизводство в Петербурге и перспективы квот

Относительно государственного регулирования экспертное сообщество обсуждает введение квот на иностранное кино.

Эксперты проанализировали структуру расходов на создание кино в Санкт-Петербурге, отметив, что процесс делится на три классических этапа – подготовку (препродакшн), съёмки (продакшн) и обработку материала (постпродакшн). По их мнению, всё начинается не с творческой идеи, а с поиска финансирования. Продюсер Мария Козунко пояснила "Вечернему Петербургу", что на начальном этапе необходимо найти заказчика или партнёра, подать заявку на государственный тендер либо использовать краудфандинг.

В городе действуют две основные производственные площадки для полнометражных фильмов: "Киностудия "Ленфильм"" с четырьмя павильонами и "Объединённые Русские Киностудии" с шестью. При этом многие проекты успешно снимаются на смартфоны с минимальным бюджетом, однако создателям всё равно приходится получать согласования у городских властей или частных собственников локаций.

Что касается коммерческого успеха, то, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, совокупные сборы российского проката в 2025 году превысили 50 млрд рублей, при этом почти 77% этой суммы пришлось на отечественные картины. Кандидат экономических наук Линда Рыжих сообщила "ВП", что уход зарубежных прокатчиков создал вакуум, который активно заполняется российским контентом. Эксперт подчеркнула, что зрители стали больше ценить свои культурные продукты, а рост популярности онлайн-кинотеатров позволяет производителям гибко подходить к монетизации через подписки и рекламу, делая индустрию более устойчивой.

Относительно государственного регулирования экспертное сообщество обсуждает введение квот на иностранное кино. В гильдии продюсеров России отметили, что созданию такой системы ранее мешало лишь отсутствие политической воли и страх испортить отношения с голливудскими мейджорами. По результатам анализа рынка за 2019–2021 годы, основу зарубежного кассового присутствия составляли не более 30 американских блокбастеров в год. Эксперты ГПР считают правильным ввести фиксированное количественное ограничение для фильмов производства США, сделав формализованные исключения для картин-участников крупнейших международных кинофестивалей, перечень которых должен быть утвержден в диалоге с киносообществом.

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