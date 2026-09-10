Стало известно, сколько петербуржцы готовы потратить в качестве гостя на свадьбе

Интересно, что традиция "окупать свое место на банкете" теряет актуальность.

Поход на свадьбу в качестве гостя требует от жителей Петербурга серьезных финансовых вложений. Согласно данным Sokolov, большинство горожан закладывает на это мероприятие бюджет до 30 тысяч рублей, при этом самой популярной статьей расходов (от 10 до 20 тысяч рублей) является конверт с деньгами. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Подарок молодоженам оказался неизбежной тратой для 90% опрошенных. При выборе материального презента лидирует бытовая техника и вещи из свадебного вишлиста. Украшения занимают третье место по популярности, опережая персонализированные подарки с именами и датой торжества.

Помимо подарка, траты распределяются следующим образом:

Свой образ, одежда и обувь – более трети гостей;

Дорога и проживание – почти треть участников опроса;

Совсем без дополнительных расходов, кроме основного подарка, обходится лишь каждый десятый гость.

Интересно, что традиция "окупать свое место на банкете" теряет актуальность: больше половины респондентов не считают обязательным дарить сумму, превышающую стоимость угощения, хотя 33% все еще придерживаются этого правила.

При этом финансовое планирование удается не всем: 41% гостей признались, что им приходилось тратить на чужую свадьбу больше, чем они рассчитывали изначально, тогда как ровно 48% смогли уложиться в запланированный бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что треть петербургских школьников получают более 5 тыс. рублей карманных расходов в месяц.

Фото: Magnific