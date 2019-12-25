Трансформацию туристической парадигмы Петербурга обсудили в рамках международного туристского форума

Одним из активных участников встречи стал первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, а также руководители ведущих авиационных компаний и представители отрасли туризма.

В Петербурге в рамках международной туристической конференции "Travel Hub. Приезжай. Зима" прошла важная дискуссия, посвященная развитию зимней привлекательности Северной столицы и изменению туристических ориентиров. Об этом сообщает Telegram-канал "Начальник транспортного цеха", пишет spb.aif.ru.

Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что Петербург занимает лидирующее положение среди мировых культурных центров, но потенциал туристического потока ограничивается ярко выраженной сезонностью. Сейчас основной задачей становится превращениегорода в глобальный круглый год действующий туристический узел, где зима станет нашим особым преимуществом, а не периодом спада. Для реализации этой цели крайне важно развивать надежные авиапути, создавая удобные маршруты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Китай и государства Юго-Восточной Азии. Регулярные перелёты способны привлечь значительный поток гостей, которые воспринимают русскую снежную зиму как настоящее чудо, сказал Ваньчков.

Собравшиеся эксперты согласились, что основными потенциальными посетителями зимних маршрутов должны стать туристы из стран, где зимнее время ассоциируется с экзотикой и сказочным очарованием, таких как Турция, ОАЭ, Иран и азиатские регионы. Помимо этого, участники обсудили планы усиления транзита через Санкт-Петербург, чтобы увеличить пассажиропоток и создать новые перспективы развития туризма в межсезонье.

