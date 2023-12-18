Садовники подровняли более 100 тополей на Лесном проспекте

На прошлой неделе садовники подровняли более 100 тополей, растущих вдоль Лесного проспекта в Калининском районе Петербурга. Эта информация была предоставлена пресс-службой Комитета по благоустройству.
Как пишет "Петербургский дневник", работы по формированию кроны деревьев в городе продолжаются. В настоящее время специалисты занимаются созданием стрижек для 119 лип, расположенных на площади Ленина.
Обрезка необходима для поддержания правильной формы кроны и обеспечения здорового роста деревьев.
Ранее мы сообщили о том, что новое общественное пространство откроют у Балтийского вокзала.
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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