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Садовники подровняли более 100 тополей на Лесном проспекте
Сегодня, 16:36
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Садовники подровняли более 100 тополей на Лесном проспекте

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В настоящее время специалисты занимаются созданием стрижек для 119 лип, расположенных на площади Ленина.

На прошлой неделе садовники подровняли более 100 тополей, растущих вдоль Лесного проспекта в Калининском районе Петербурга. Эта информация была предоставлена пресс-службой Комитета по благоустройству.

Как пишет "Петербургский дневник", работы по формированию кроны деревьев в городе продолжаются. В настоящее время специалисты занимаются созданием стрижек для 119 лип, расположенных на площади Ленина.

Обрезка необходима для поддержания правильной формы кроны и обеспечения здорового роста деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что новое общественное пространство откроют у Балтийского вокзала.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Теги: комитет по благоустройству, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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