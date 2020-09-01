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В обновленном ДК им. Кирова на Васильевском острове открыли TikTok хаус
Вчера, 22:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В обновленном ДК им. Кирова на Васильевском острове открыли TikTok хаус

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Работы по преображению Дома культуры продолжаются, но пространство уже готово принимать гостей.

На Васильевском острове в новом филиале молодежного пространства "ПРОСТО" открылся TikTok хаус. Площадка находится в ДК им. Кирова на Большом проспекте В.О., 83. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба районной администрации. 

В молодежном пространстве есть переговорные комнаты, амфитеатр, креативные станции для записи видео, лекторий, съемочный павильон. В помещении молодежь ждут TikTok-станции для записи видео. Зоны будут постоянно обновляться. 

Чтобы воспользоваться площадкой, нужно зарегистрироваться на сайте простоспб.рф. В районной администрации обратили внимание на то, что ДК им. Кирова начал новую жизнь. Пространство ДК займут деловые и общественные пространства. Также будет зона общественного питания, площадка для мероприятий и многое другое. 

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: дк кирова, молодежное пространство просто, тик ток хаус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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