В обновленном ДК им. Кирова на Васильевском острове открыли TikTok хаус

Работы по преображению Дома культуры продолжаются, но пространство уже готово принимать гостей.

На Васильевском острове в новом филиале молодежного пространства "ПРОСТО" открылся TikTok хаус. Площадка находится в ДК им. Кирова на Большом проспекте В.О., 83. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба районной администрации.

В молодежном пространстве есть переговорные комнаты, амфитеатр, креативные станции для записи видео, лекторий, съемочный павильон. В помещении молодежь ждут TikTok-станции для записи видео. Зоны будут постоянно обновляться.

Чтобы воспользоваться площадкой, нужно зарегистрироваться на сайте простоспб.рф. В районной администрации обратили внимание на то, что ДК им. Кирова начал новую жизнь. Пространство ДК займут деловые и общественные пространства. Также будет зона общественного питания, площадка для мероприятий и многое другое.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга