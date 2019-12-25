За сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 24 тысячи человек

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 24218 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
2178 человек находится под наблюдением медиков. Из них 29 человек — в обсерваторе, 1603 — контактные, 546 — на самоизоляции.
Операторы обработали 1256 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад.
Фото: Piter.TV
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