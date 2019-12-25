За сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 24 тысячи человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 24218 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

2178 человек находится под наблюдением медиков. Из них 29 человек — в обсерваторе, 1603 — контактные, 546 — на самоизоляции.

Операторы обработали 1256 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее специалист рассказал, когда заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет на спад.

Фото: Piter.TV