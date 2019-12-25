За последние сутки на коронавирус в Петербурге обследовали 44,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 44511 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Под наблюдением медиков находится 1966 человека. Из них 54 ― в обсерваторе, 1534 ― контактные, 378 ― на самоизоляции.
Операторы обработали 1993 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Накануне власти Петербурга назвали условие смягчения ограничений по коронавирусу.
Фото: Piter.TV
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