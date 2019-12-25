За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 33 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32887 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 4214 человек. Из них 83 ― в обсерваторе, 1600 ― контактные, 2531 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 1389 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне губернатор пообещал сделать все, чтобы избежать второго локдауна в Петербурге.

Фото: Piter.TV