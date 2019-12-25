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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 24 тысячи человек
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 24 тысячи человек

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Под наблюдением медиков находится 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23994 человека. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 522 человек. Из них 3 ― в обсерваторе, 519 ― контактные.

Специалисты обработали 198 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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