  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тыс. человек
Сегодня, 10:02
132
nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тыс. человек

0 0

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31435 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 2038 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 941 — контактный, 1088 — на самоизоляции.

Операторы обработали 5070 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 700 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии