За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31435 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2038 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 941 — контактный, 1088 — на самоизоляции.

Операторы обработали 5070 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 700 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV