Теплоход "Джульетта" достали из Большой Невки

Последствия разлива нефтепродуктов устранили специалисты.

В Петербурге из реки Большая Невка поднят затонувший накануне пассажирский теплоход "Джульетта", сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось в ночь с 1 на 2 декабря у причала на Выборгской набережной рядом с домом 45. Затонувшее судно вызвало разлив нефтепродуктов. Теплоход был временно пришвартован, и, к счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 3 декабря, судно успешно подняли. Последствия разлива нефтепродуктов устранили специалисты.

Ранее мы сообщили о том, что в Финском заливе стартовали ходовые испытания атомного ледокола "Якутия".

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура