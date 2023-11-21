В Финском заливе стартовали ходовые испытания атомного ледокола "Якутия"

В течение ближайших двух недель планируется провести тестирование всех основных систем и агрегатов ледокола.

Третий универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 покинул достроечную набережную Балтийского завода и отправился на ходовые испытания в акваторию Финского залива. Как сообщает официальный Telegram-канал ФГУП "Атомфлот", в течение ближайших двух недель планируется провести тестирование всех основных систем и агрегатов ледокола.

По информации ТАСС, в ходе испытаний специалисты проверят функционирование паротурбинной установки, систем электродвижения, валопроводов и палубных механизмов судна.

"Якутия" является четвёртым судном серии проекта 22220, строящимся на Балтийском заводе по заказу государственной корпорации "Росатом". Ледокол оборудован двумя ядерными реакторами с расчетным сроком эксплуатации 40 лет.

Ранее мы сообщили о том, что боевой ледокол "Иван Папанин" намерены передать ВМФ летом 2025 года.

Фото: Telegram / Атомфлот