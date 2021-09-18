Число официальных такси в Петербурге превысило 67 тысяч

С начала 2026 года реестр легковых такси Петербурга пополнился более чем на 10,8 тыс. автомобилей. Одновременно увеличилось число перевозчиков и самозанятых, работающих в отрасли.

С начала 2026 года в реестр легковых такси Санкт-Петербурга внесли 10 866 автомобилей. Таким образом, общее количество машин, работающих с официальным разрешением, достигло 67 488. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

За первое полугодие также увеличилось число перевозчиков. В реестр включили 28 юридических лиц, 576 индивидуальных предпринимателей и 2759 самозанятых. Сейчас в городе зарегистрированы 8886 перевозчиков и 17 служб заказа такси.

Кроме того, за шесть месяцев специалисты Комитета по транспорту рассмотрели 30 210 обращений, связанных с организацией перевозок. В ведомстве отметили, что продолжают уделять особое внимание безопасности пассажиров, развитию легального рынка такси и упрощению процедуры регистрации перевозчиков.

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Фото: Piter.TV