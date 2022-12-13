Жители Петербурга пожаловались на свалку в арке дома

Горожане попросили убрать хлам и отходы.

Жители Петербурга попросили коммунальщиков обратить внимание на свалку, которая образовалась около дома № 56 на Среднем проспекте В.О. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам очевидцев, так выглядит арка, через которую местные жители ходят каждый день. Их смущает не только вид, но и ужасный запах.

Горожане попросили убрать свалку и найти тех, кто создает мусорный полигон в центре Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: сотрудники МЧС спасли двух собак, застрявших на льду Среднерогатского пруда.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург