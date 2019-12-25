Суперкомпьютеры не предсказали шторм в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что мощный шторм, обрушившийся на город и Ленинградскую область 11 июля, оказался настолько необычным, что его развитие не смогли предсказать даже современные вычислительные системы. По его словам, ни один суперкомпьютер не рассчитал такого развития процесса, даже утром в субботу, когда стихия уже начала проявляться.
Причиной разгула непогоды, по данным специалиста, стал локальный циклон, сформировавшийся непосредственно над Ленинградской областью. Именно он вызвал цепочку сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра. На севере города за сутки выпало до 77 миллиметров осадков, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В некоторых районах, включая Приморский, почти за час выпала месячная норма дождя, что привело к подтоплениям улиц и повреждению десятков автомобилей.
Синоптик подчеркнул, что локальный характер циклона и его быстрое развитие стали главной причиной, по которой прогнозные модели не справились с задачей. Это явление, по его оценке, оказалось уникальным для региона.
Ранее синоптик Александр Колесов прокомментировал необычное явление, которое 6 июля заметили жители Приморского и Петродворцового районов.
Фото: Piter.TV
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