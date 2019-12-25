Суперкомпьютеры не предсказали шторм в Петербурге

Развитие мощного шторма, обрушившегося на город и область 11 июля, оказалось непредсказуемым даже для современных вычислительных моделей. Причиной стал локальный циклон, сформировавшийся непосредственно над Ленинградской областью.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что мощный шторм, обрушившийся на город и Ленинградскую область 11 июля, оказался настолько необычным, что его развитие не смогли предсказать даже современные вычислительные системы. По его словам, ни один суперкомпьютер не рассчитал такого развития процесса, даже утром в субботу, когда стихия уже начала проявляться.

Причиной разгула непогоды, по данным специалиста, стал локальный циклон, сформировавшийся непосредственно над Ленинградской областью. Именно он вызвал цепочку сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра. На севере города за сутки выпало до 77 миллиметров осадков, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В некоторых районах, включая Приморский, почти за час выпала месячная норма дождя, что привело к подтоплениям улиц и повреждению десятков автомобилей.

Синоптик подчеркнул, что локальный характер циклона и его быстрое развитие стали главной причиной, по которой прогнозные модели не справились с задачей. Это явление, по его оценке, оказалось уникальным для региона.

Ранее синоптик Александр Колесов прокомментировал необычное явление, которое 6 июля заметили жители Приморского и Петродворцового районов.

Фото: Piter.TV