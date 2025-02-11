Суд закрыл от публики дело о хищении 37 млн рублей у телеканала "Санкт-Петербург"

Процесс по делу экс-главы ЦУР Никитиной проходит в закрытом режиме.

В Петроградском районном суде Петербурга началось рассмотрение уголовного дела о хищении средств телеканала "Санкт-Петербург". На первом же заседании судья Ирина Гречишко удовлетворила ходатайство прокурора и закрыла процесс для публики. Причиной стала необходимость предотвратить разглашение тайны следствия и охраняемых законом персональных данных фигурантов.

Фигурантами дела выступают бывшая глава Центра управления регионом Елена Никитина, её муж Сергей Кожокар, экс-руководитель телеканала "Санкт-Петербург" Борис Петров, его бывший заместитель Сергей Сыров и блогер Николай Камнев. Им инкриминируют растрату и легализацию средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2020–2021 годах фигуранты похитили 37,2 млн рублей бюджета телеканала. Деньги переводились на счёт фонда "Новые медиа" для оплаты освещения деятельности Смольного в соцсетях. Однако работы были выполнены лишь частично, а оплачены целиком. Общая сумма легализованных средств могла достигнуть 34,7 млн рублей.

Большинство подсудимых ранее заявляли о непризнании вины. Камнев признал вину частично. Экс-глава телеканала и бывший депутат Заксобрания Александр Малькевич добился приостановки дела в связи с отправкой в зону СВО. В апреле он сложил полномочия депутата и заключил контракт с полком "Ахмат".

На закрытом заседании суд допросил свидетелей. Также удовлетворено ходатайство адвоката Никитиной о допросе его подзащитной — её планируют выслушать после свидетелей.

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Фото: Piter.TV