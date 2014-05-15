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Судоходную компанию оштрафовали за слишком плотную посадку пассажиров
Сегодня, 16:47
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Судоходную компанию оштрафовали за слишком плотную посадку пассажиров

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Также выяснилось, что у сотрудников не измеряли температуру.

Октябрьский районный суд оштрафовал судоходную компанию ООО "Корвет" за нарушение антиковидных требований. Об этом 20-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что в июле 2021-го года на судне "Альдемарин" не соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра, кресла на верхней палубе находились к друг другу ближе. Кроме того, у сотрудников не измеряли температуру на входе и не вели журнал термометрии. 

Представитель ответчика на заседание не пришел. Суд оштрафовал юридическое лицо на 100 тысяч рублей. 

Ранее Piter.TV рассказал о пожаре на катере. На борту находился ребенок. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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