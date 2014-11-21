Суд огласил приговор строителю, из-за которого загорелся ледокол "Виктор Черномырдин"

Пожар произошел не только из-за него, но и из-за коллеги подсудимого.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Константина Гомзикова, его признали виновным в нарушении ведения работ на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". Об этом 5 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ноябре 2018-го года Гомзиков выдал разрешение на производство временных огневых работ на верхней палубе. Работы привели к интенсивному испарению тяжелого топлива, а затем увеличению давления сформировавшейся паро-воздушной смеси на внутренние стенки топливного резервуара. Из-за этого топливная цистерна взорвалась, топливо загорелось. При происшествии пострадал человек, он получил ожоги 11% тела, отравление угарным газом легкой степени и образование рубцов на лице. Кроме того, был причинен вред АО "Адмиртейские верфи", так как часть конструкций ледокола пришла в негодность. Имущественный ущерб составил 424 млн рублей.

Суд назначил наказание Гомзикову в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Его освободили от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Это не единственное происшествие, которое случилось на судне. Ранее суд вынес приговор мастеру, по вине которого рабочего убило током на ледоколе "Виктор Черномырдин".

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