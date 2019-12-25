Суд вынес приговор мастеру, по вине которого рабочего убило током на ледоколе "Виктор Черномырдин"

На тот момент ледокол строился.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего мастера подрядной организации по электромонтажным работам на ледоколе, из-за действий которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Было установлено, что в августе 2019-го года мужчина не обеспечил безопасность других сотрудников на электромонтажных работах на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин". Из-за легкомыслия старшего мастера специалист 3 разряда получил травмы, а затем скончался в медучреждении.



Суд признал ответственное лицо виновным и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Как ранее рассказал Piter.TV, погибшим стал 32-летний мужчина. Его ударило током.

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"