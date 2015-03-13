Суд обязал петербурженку выплатить более 80 тыс. рублей за использование изображений "Фиксиков"

Суд установил, что женщина использовала изображения популярных мультипликационных героев Симки, Нолика, Маси и Папуса на своем сайте, предлагая услуги детского аниматора в 2023 году.

Суд вынес вердикт по иску АО "Аэроплан" против петербурженки Юлии Локтевой, обвиняемой в нарушении авторских прав на персонажей мультфильма "Фиксики". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что женщина использовала изображения популярных мультипликационных героев Симки, Нолика, Маси и Папуса на своем сайте, предлагая услуги детского аниматора в 2023 году. Она незаконно применяла зарегистрированные товарные знаки и иллюстрации для извлечения коммерческой выгоды. Сама Локтева на заседание суда не явилась и не представила никаких пояснений по делу. О начале судебного разбирательства её уведомили через портал государственных услуг ещё в августе 2025 года.

Рассмотрев представленные доказательства, суд постановил взыскать с Локтевой денежную компенсацию в размере 40 тыс. рублей за нарушение прав на использование товарных знаков и дополнительно 40 тыс. рублей за нарушение авторских прав на изображения. Помимо этого, ей предстоит оплатить судебные издержки, включая почтовую отправку материалов (72 рубля), фиксирование доказательств (5 тыс. рублей) и государственную пошлину (2600 рублей).

Фото: Piter.TV