"Фаворит" и воспитанники ресурсного центра очистили остров Малый Высоцкий

Ребята собрали более 20 мешков мусора.

"Фаворит" и Выборгский ресурсный центр приняли участие в субботнике на острове Малый Высоцкий. Участники мероприятия высадились на острове в Выборгском заливе в четверг, 30 августа. Совместно с наставниками ребята собрали более 20 мешков мусора. Среди находок - пластик, стекло, пивные банки и ржавый металл.

В этой акции мы принимаем участие не в первый раз. Наши ребята с большим энтузиазмом собирают мусор. Мы очищаем остров, при этом всегда говорим: сорить нельзя, невозможно засорять планету. Так ребята запоминают, что всегда нужно убирать мусор туда, где положено, а не бросать вокруг себя, - говорит Галина Махова, заместитель директора Выборгского ресурсного центра.

"Фаворит" сотрудничает с центром на постоянной основе. Об этом Piter.TV рассказал Евгений Мокрецов, заместитель директора общественного объединения "Фаворит". Для детей постоянно проводят спортивные, патриотические и такие экологические мероприятия. Вот и в этот раз его коллеги плодотворно поработали вместе с парнями из Выборгского ресурсного центра.

Ребята очень хорошо поработали. Мы специально попросили отправить сюда ребят постарше. Чтобы мы могли по-мужски поработать плечом к плечу. Так и получилось, мы собрали достаточно много мусора. При этом, соглашусь с одним из парней, что мусора с каждым годом становится все меньше и меньше. Два года назад мы с ними уже убирались здесь, и тогда увезли колоссальный объем мусора. Видимо, у людей вырабатывается культура и бережное отношение к родной земле. Евгений Мокрецов, заместитель директора общественного объединения "Фаворит"

Ранее мы писали, что В Выборге состоялась городская акция "Жизнь без границ"

Видео: PIter.TV